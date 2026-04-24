Repubblica rivela: “Dopo i no di De Zerbi e Maresca, Paratici vira su Grosso. Adesso è il favorito”

Di Grosso piace la modernità e la capacità di far giocare bene le proprie squadre

Con una salvezza ormai ipotecata, il DS della Fiorentina Fabio Paratici ha iniziato ufficialmente il casting per la panchina della prossima stagione. Dopo i sondaggi esplorativi per profili internazionali di alto livello come Maresca (che attende il City) e De Zerbi (che ha già sposato la causa del Tottenham), oltre a piste estere come Hurzeler, Iraola e Bruno Lage (ex Benfica) che non hanno subito accelerazioni, la bussola viola punta decisa verso l'Italia. L'obiettivo è ripartire da un tecnico capace di dare un identità precisa e coniugare il bel gioco ai risultati per riportare la Fiorentina a lottare per piazzamenti importanti.

Il nome in cima alla lista di Paratici è quello di Fabio Grosso, attuale tecnico del Sassuolo. L'allenatore, che sarà protagonista domenica proprio al Franchi contro i viola, gode della stima totale del dirigente fin dai tempi della Juventus.

Di Grosso piace la modernità e la capacità di far giocare bene le proprie squadre senza però restare prigioniero di eccessivi estremismi tattici. La Fiorentina sembra essere in vantaggio sulla concorrenza del Bologna, che monitora l'ex campione del mondo in caso di addio di Vincenzo Italiano, rendendolo oggi il candidato numero uno per guidare la rivoluzione tecnica che attende la rosa in estate. Lo riporta Repubblica.