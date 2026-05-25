Corriere Fiorentino sicuro: “Grosso gioca con il 4-3-3, serviranno due ali. Costo? Rischio 50 milioni”

Grosso è ormai il netto favorito per la panchina viola

I come Iraola , il basco che ha lanciato il Bournemouth e che è (era) il preferito di Paratici. Un allenatore in rampa di lancio, che vuole rimanere in Premier, corteggiato dal Crystal Palace e più sommessamente dal Liverpool. La scelta della Fiorentina alla fine dovrebbe essere italiana: Grosso, ormai, è il netto favorito.

L come la lavagna tattica. Come giocherà la squadra del futuro? Difficile immaginare il ritorno alla difesa a tre, quasi certo il 4-3-3, specialmente se l’allenatore sarà Fabio Grosso, ma servono le ali, almeno due titolari. Il rischio è che possano costare una cinquantina di milioni. Lo riporta il Corriere Fiorentino.