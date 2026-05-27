Grosso alla Fiorentina? Gazzetta: “Nelle prossime ore l’annuncio. Pronto biennale con ingaggio da 1,5 milioni”
L'agente negli ultimi due giorni ha portato avanti i discorsi con i viola
A cura di Redazione Labaroviola
27 maggio 2026 09:00
Quando l'annuncio di Grosso? Presto. E presto significa già nelle prossime ore, nel frattempo gli ultimi due giorni sono serviti a Giuseppe Riso, agente dell'allenatore, per portare avanti i discorsi con la Fiorentina.
L'intesa di massima è stata raggiunta sulla base di un biennale con stipendio più o meno raddoppiato (intorno al milione e mezzo). Lo scrive La Gazzetta dello Sport.