Panchina Fiorentina? Corriere Fiorentino: “Grosso opzione credibile, ma sondato anche dall’Atalanta”

La Fiorentina si è preso qualche altro giorno per far chiarezza sul futuro di Vanoli e sulle prospettive della squadra

In Italia Fabio Grosso è un'opzione credibile (ma su di lui ci sarebbe stato anche un sondaggio dell'Atalanta, poco convinta di tenersi Palladino), mentre Maurizio Sarri è più una richiesta dei tifosi piuttosto che una reale possibilità. Le sorprese però sono dietro l'angolo e non é escluso che alla fine Paratici non tiri fuori dal cilindro un nome a sorpresa. Anche perché l'effetto domino delle panchine è solo all'inizio. Di certo, come vuole la logica del mercato, prima sceglieranno le big (d'italia e soprattutto d'Europa). E solo più avanti arriverà il turno delle squadre come la Fiorentina. Ecco perché per ora il club si è preso qualche altro giorno per far chiarezza sul futuro dell'attuale allenatore e soprattutto sulle prospettive della squadra. Lo scrive il Corriere Fiorentino.