Nazione: “Grosso? Il Sassuolo per liberarlo si aspetta una buonuscita o un riconoscimento”

La Fiorentina ha puntato tutto nella direzione di Grosso

E qui le indicazioni puntato tutto nella direzione di Fabio Grosso che in queste ore – mentre Vanoli parla con la Fiorentina – sta discutendo con il Sassuolo il da farsi per ottenere il via libera e mettersi d'accordo con la Fiorentina.

Di sicuro c'è che il Sassuolo ha un contratto con Grosso in scadenza fra un anno (giugno 2027) e di conseguenza, prima che la Fiorentina possa formalizzare il proprio accordo al tecnico (due stagioni con opzione sulla terza), il club emiliano si aspetta una sorta di buonauscita o di riconoscimento (economico o tecnico) per il fatto di aver interrotto in anticipo il rapporto con un tesserato con il quale, sicuramente, avrebbe collaborato volentieri fino alla scadenza naturale del contratto in essere. Lo riporta La Nazione.