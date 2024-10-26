Cabral deluso: "Credevo di segnare di più, non sto vivendo una bella stagione"

L'attaccante brasiliano del Benfica ed ex della Fiorentina si è detto deluso riguardo alla sua stagione nel campionato portoghese

A BPlay ha parlato l'ex attaccante brasiliano della Fiorentina Arthur Cabral il quale è tornato sulle sue prestazioni nel campionato portoghese con il Benfica: "Ho segnato un bel gol in Europa contro il Salisburgo con il tacco, lo ricordo con affetto perché ci ha dato l'accesso all'Europa League quindi è stato davvero speciale. In campionato ho segnato poco, speravo di arrivare a questo punto con più gol ma non è stato così. Non mi piango addosso però non sto vivendo una stagione felice, mi aspettavo di più da me stesso ma sarà uno stimolo per fare meglio."

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