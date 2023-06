Flachi: “Cabral? Certi giocatori non possono fare di più. Jovic deve giocare libero dagli schemi”

Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

Attacco? Non è facile. Cabral è qui da un anno e mezzo e qualcosa di buono ha fatto, da Jovic abbiamo visto qualche cosa di interessante ma ha faticato. Gli esterni hanno fatto abbastanza bene, ci si aspettava qualcosa di più da Ikonè perchè ha qualità ma deve sbloccarsi.

Cabral e Jovic? La Fiorentina ha fatto delle grandi cose arrivando in due finali. Secondo me per molti giocatori più di quello step non possono fare e fanno fatica. Se si vuole migliorare bisogna prendere giocatori determinanti: spero facciano investimenti importanti per alzare il livello. La Fiorentina non era neanche abituata a giocare ogni tre giorni, si può ambire anche a qualcosa di importante: bisogna vedere se la Fiorentina ha l’ambizione di arrivare tra le prime.

Jovic? Secondo me si è rilassato al Real Madrid ma poi serve la forza di reagire perchè ha qualità importanti. Deve essere più cattivo ma anche essere lasciato libero di uscire dagli schemi.

Sostituto Amrabat? Sono i giocatori più importanti per una squadra. Anche il portiere è importante ma bisogna individuarlo e farlo crescere perchè se li vai a comprare affermati ti costano tanto. Per la difesa bisogna cercare un giocatore forte fisicamente e di esperienza.

Si sentirà mancanza Saponara e Venuti? Penso che purtroppo la sentiranno loro e non è una battuta. Saponara non ha mai trovata la continuità giusta con delle qualità importanti, con Italiano si è ritagliato un po’ più di spazio: mi dispiace perchè ha sempre dato il massimo a livello affettivo. Venuti è un ragazzo di Firenze ed in una squadra un giocatore che è attaccato alla maglia serve sempre: un giocatore così lo vorrei sempre.

