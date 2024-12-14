Nazione: “Idea Fagioli della Juve. Occasione Cabral per sei mesi? Folorunsho non vuole il prestito”

I dirigenti della Fiorentina sono già a lavoro

I dirigenti sono già al lavoro per trovare un sostituto dello stesso Bove. Il nome più caldo è quello di Folorunsho, che però non vorrebbe (al momento) lasciare il Napoli in prestito ma solo a titolo definitivo. Un'altra idea porta a Fagioli della Juventus. Nel reparto offensivo Pradè e Goretti cercheranno un calciatore duttile, prevalentemente esterno. Il vice Kean non è una priorità. Kouame (richiesto da diverse squadre) piace a Palladino per impegno e duttilità.

Dovesse materializzarsi un'occasione (Cabral in prestito per sei mesi...) il club la valuterebbe. Certo l'arrivo di Valentini entro la fine dell'anno. L'input condiviso da società e allenatore è quello di ‘fare poco e bene'. In tal senso le voci che riguardano un ritorno di fiamma per Domenico Berardi non trovano delle conferme. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/nazione-biraghi-fiorentina-voglia-di-serenita-si-allenera-in-gruppo-nessuna-risposta-pubblica-allagente/280794/#google_vignette