Oliveira sicuro: “Contro il West Ham deve giocare Cabral perchè Jovic può far danni dalla panchina”

Luis Oliveira è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per parlare di Fiorentina. Ecco le sue parole:

“Inter? L’impatto con l’Inter è stato veramente straordinario ed è andata subito in vantaggio. Ad un certo punto non voglio fare critica ma un po’ di attenzione negli attaccanti dell’Inter si è persa. Il difensore ha solo un’opzione cioè quella si contenere l’attaccante.

Momenti di black out? La concentrazione è importante perchè l’Inter in questo momento è una squadra terribile ed io penso che tu sappia che devi marcare uno o due attaccanti: Lautaro cerca di portare il suo corpo dalla parte più forte cioè il destro, cerca sempre il destro. In quel momento è mancata marcatura e chiusura su ciò che è successo nell’area. Dispiace perchè la Fiorentina poi ha reagito bene ma quando la palla non vuole entrare e sbagli troppo poi va così: partita giocata a viso aperto e questo servirà per avere molta attenzione per la finale con il West Ham.

Nico Gonzalez? Un giocatore veramente straordinario ed i compagni lo devono seguire: lui dà qualcosa in più alla Fiorentina. Mancano dei giocatori, grandi campioni che facciano la differenza, ma la Fiorentina questa stagione ha fatto cose straordinarie e loro insieme alla tifoseria meritano un trofeo.

Cabral o Jovic in finale di Conference? Io metterei Cabral. Ci sono quei giocatori che entrano dalla panchina e possono dare molto di più: Jovic lo vedo molto di più subentrante. Chi entra in campo deve fare i danni perchè i difensori devono seguire un giocatore più fresco.”

