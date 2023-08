Primi giorni al Benfica per Arthur Cabral, l’attaccante che i lusitani hanno prelevato dalla Fiorentina. Il tecnico delle Aquile, Roger Schmidt, ne ha così parlato: “Spero che ci renda più forte. Ha già mostrato molta qualità nei club precedenti. Con la squadra ha fatto solo qualche allenamento, non è molto e devo decidere se basta o no per metterli in squadra”.

Poi ha proseguito: “La mia esperienza mi dice che i giocatori hanno bisogno di più tempo per capire le dinamiche e lo stile della squadra. Non lo metterò in una situazione in cui possano sentire troppa pressione addosso. Non abbiamo fretta di lanciarli, perché la squadra sta andando bene”.