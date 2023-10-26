Il disastro di Jovic e Cabral, il Milan e il Benfica sono le uniche due squadre senza gol in Champions
Se le punte della Fiorentina non funzionano anche quelle che hanno lasciato la maglia viola non se la passano meglio...
A cura di Redazione Labaroviola
26 ottobre 2023 12:34
Se Beltran e Nzola non stanno passando un momento felicissimo, non va meglio a Cabral e Jovic. Gli ex attaccanti della Fiorentina sono infatti ancora a secco di gol in Champions League come la loro squadra. Il Benfica e il Milan statistiche alla mano sono le uniche due squadre incapaci di segnare in Champions League, mentre tutte le altre 30 squadre hanno segnato almeno un gol
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