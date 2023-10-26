Il disastro di Jovic e Cabral, il Milan e il Benfica sono le uniche due squadre senza gol in Champions

Se le punte della Fiorentina non funzionano anche quelle che hanno lasciato la maglia viola non se la passano meglio...

Se Beltran e Nzola non stanno passando un momento felicissimo, non va meglio a Cabral e Jovic. Gli ex attaccanti della Fiorentina sono infatti ancora a secco di gol in Champions League come la loro squadra. Il Benfica e il Milan statistiche alla mano sono le uniche due squadre incapaci di segnare in Champions League, mentre tutte le altre 30 squadre hanno segnato almeno un gol

PIOGGIA INTENSA SUL FRANCHI

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