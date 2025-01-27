Ex Fiorentina, Cabral tra il ritorno in Serie A e nuovo inizio in MLS: su di lui Torino e Atlanta United

Arthur Cabral potrebbe dire addio al Benfica: Torino in pole per il suo ritorno in Serie A, ma spunta anche l'offerta dell'Atlanta United

Il futuro di Arthur Cabral al Benfica è in dubbio, l'ex Fiorentina potrebbe lasciare il Portogallo in questa sessione di mercato. L'attaccante brasiliano potrebbe tornare in Serie A, poiché sarebbe finito nel mirino del Torino, che è alla ricerca del profilo ideale che possa sostituire l'infortunato Duvan Zapata. Secondo quanto riporta TMW, infatti, per lui ci sarebbe un'altra pista estera, oltre al Botafogo a cui piace molto: l'Atlanta United, club di MLS, si è fatto avanti con decisione per lui, e starebbe cercando di convincerlo a raggiungere gli Stati Uniti per una nuova avventura.

TMW: “Domani giornata decisiva per la cessione di Kouame, ci sono Empoli, Torino e Leganes”

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