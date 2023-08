Cabral gioca in spiaggia a Castiglione con Kouamè e Kayode. Dal telefono apprende della cessione

Nei momenti più importanti della cessione di Cabral al Benfica per 20 milioni di euro più 5 di bonus (LEGGI QUI L’ANTICIPAZIONE DI ALFREDO PEDULLA), il centravanti brasiliano gioca in spiaggia a Castiglione della Pescaia a footvolley con Kouamè, Biagetti e Kayode ed altri amici. Il giocatore ha annunciato ai presenti il suo imminente passaggio alla squadra portoghese apprendendo la notizia al cellulare attraverso chiamate e messaggi. Cabral ha passato molto tempo in disparte con il cellulare tra le mani. Ecco il video

⚽️ Intanto #Cabral gioca a footvolley a Castiglione della Pescaia e annuncia il suo imminente trasferimento al #Benfica 🔜 pic.twitter.com/O5Zgcoxmne — Flavio Ognissanti (@Flavio_Ognissan) August 7, 2023