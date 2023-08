Pedullà annuncia: “Cabral vicino al Benfica per 20 milioni più 5 di bonus. La Fiorentina incassa”

Una clamorosa svolta in arrivo in casa Fiorentina. Negli ultimi minuti è in stato avanzato la trattativa per il trasferimento di Arthur Cabral al Benfica. Operazione da 20 milioni più 5 di bonus, mancano pochi dettagli e comunque l’affare è entrato nel vivo a sorpresa. Un’operazione clamorosa, ripetiamo. Intanto, la Fiorentina vuole perfezionare presto il doppio colpo in attacco: Beltran più Nzola. Lo scrive Alfredo Pedullà.

BELTRAN E LA FIORENTINA, LE ULTIME