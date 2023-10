Arriva il primo gol di Cabral nella coppa portoghese: “Speravo di farcela oggi, è stato un grande onore”

All’ottava presenza stagionale, finalmente Arthur Cabral si è sbloccato. L’attaccante del Benfica (ex della Fiorentina) ha segnato al Lusitana nella sfida dei 32esimi di finale della Taça de Portugal. Un gol che sa di liberazione: “Sono molto felice, speravo di farcela oggi. Segnare il mio primo gol con la maglia del Benfica è un onore. Ho lavorato tantissimo per aiutare la squadra e grazie a Dio è arrivato questo momento”.

Acquistato dalla Fiorentina per 20 milioni di euro (più 5 milioni di bonus), il brasiliano cerca ancora di ritagliarsi un posto nella squadra di Roger Schmidt, ma è contento di come si sta adattando: “Stiamo lavorando molto duramente. Mi sto adattando sempre di più al Paese, alla squadra e al calcio portoghese. Abbiamo una grande sfida che ci attende (contro la Real Sociedad in Champions, ndr) e dobbiamo essere molto concentrati“. Lo riporta TMW

