Cabral flop al Benfica, dito medio ai tifosi che lo aspettavano. Zero gol tra campionato e Champions

Attimi di grande nervosismo a l’Estadio da Luz di Lisbona nel post partita del match che ha visto protagonisti Benfica e Farense.

Al termine della gara, terminata 1-1, a farsi notare e non certamente per meriti sportivi è stato Arthur Cabral, ex attaccante della Fiorentina.

L’ex numero 9, viola, all’uscita dallo stadio a bordo della propria auto si è reso protagonista di un brutto gesto all’indirizzo di alcuni tifosi.

Al momento dell’uscita dallo stadio, al volante della sua auto, Arthur Cabral ha mostrato il dito medio verso alcuni sostenitori del Benfica che stavano filmando la sua uscita da l’Estadio Da Luz.

L’ex attaccante della Fiorentina sta vivendo una stagione molto complicata in quel di Lisbona. Il suo score, sino a questo punto della stagione, è fermo a 2 goal in 16 presenze, di cui zero in campionato e zero in Champions League. Lo riporta Goal.com

