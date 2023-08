Secondo il Corriere dello Sport, la Fiorentina si potrebbe rinforzare anche in attacco. Italiano è stato chiaro e la sensazione è che Beltran e Nzola restano le prime due idee nel caso in cui dovesse partire Arthur Cabral. Colpo in attacco che verrà piazzato solamente se qualcuno partirà”.

