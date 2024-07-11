CorSport, Cabral messo alla porta dal Benfica: è stato proposto anche ad alcune squadre italiane

Come riporta il Corriere Dello Sport, Arthur Cabral è in uscita dal Benfica. Un anno dopo il suo passaggio dalla Fiorentina al club portoghese per 20 milioni di euro più 5 di bonus, il brasiliano è st...

Come riporta il Corriere Dello Sport, Arthur Cabral è in uscita dal Benfica. Un anno dopo il suo passaggio dalla Fiorentina al club portoghese per 20 milioni di euro più 5 di bonus, il brasiliano è stato invitato a trovarsi un’altra sistemazione. Alcuni intermediari lo hanno offerto anche a società italiane, mentre il Benfica lo ha già sostituito con Pavlidis, centravanti preso dall’Az che piaceva anche alla Fiorentina stessa.

NAZIONE: “THORSTVEDT-FIORENTINA, LA CHIUSURA È ORMAI UNA FORMALITÀ. PRONTI 6 MILIONI PIÙ BONUS PER IL SASSUOLO”

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