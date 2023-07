Gazzetta: è l’ora delle scelte, tra Jovic e Cabral alla Fiorentina ne resterà soltanto uno 

Luka Jovic oppure Arthur Cabral, chi resterà alla Fiorentina tra i due? L’ex Real ha avuto una stagione di alti e bassi totalmente sprovvista di continuità, con 13 reti totali all’attivo tra Italia ed Europa. Arrivato dal Madrid con una formula molto particolare, a titolo gratuito con il 50% della futura rivendita destinata al Real nei primi due anni dopo i quali il cartellino diventa totalmente viola senza vincoli ma con uno stipendio altissimo, Jovic ha mercato soprattutto all’estero. Il Galatasaray, tanto per fare un esempio, sarebbe pronto a tuffarsi su di lui qualora non ci fosse modo di avere nuovamente Icardi davanti. Per Cabral il discorso è diverso. Perché il brasiliano ha fatto molto meglio del serbo in stagione. Partendo dalle 17 reti totali, passando per un atteggiamento sempre inappuntabile, finendo con la crescita esponenziale nel 2023 rispetto al precedente anno viola. Arrivato dal Basilea per quasi 15 milioni di euro, non può ovviamente in caso esser “svenduto”. Ha meno talento di Jovic, ma è sempre parso maggiormente funzionale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

