Nazione, Cabral o Jovic via? Nzola in pole ma c’è una clausola da 10 milioni

La Fiorentina cambierà anche in attacco (l’arrivo di un centravanti ‘alla Nzola’, o forse proprio Nzola, aprirà la strada per la partenza di uno fra Cabral e Jovic), ma fra i tre nuovi arrivi Sabiri sembra avere la strada più comoda per ritagliarsi spazio. La candidatura più forte resta quella di Nzola. Sul contratto tra il centravanti e lo Spezia c’è una clausola rescissoria di 10 milioni. E poi la Salernitana non scherza quando dice che per Dia servono 35-milioni di euro, mentre l’operazione Zapata (con l’Atalanta) non nasconde insidie a livello economico. Lo scrive La Nazione.

