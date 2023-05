Lunedì di riposo per la Fiorentina: oggi si riparte, da valutare le condizioni di Cabral 

Lunedì di riposo per la Fiorentina ma da oggi la squadra scenderà in campo per preparare la semifinale di ritorno di Conference. Dopo la vittoria contro l’Udinese, Italiano ha deciso di concedere un giorno libero ai giocatori. Un modo per premiare la squadra e gestire il recupero fisico e mentale. Il ritrovo dunque è fissato per stamani, con l’allenamento che inizierà alle 11. Da valutare le condizioni di Cabral, che è reduce da un fastidio ad un piede, motivo per cui non è stato convocato per Fiorentina-Udinese. Ad ora c’è ottimismo per un recupero del brasiliano, ma l’allenamento di oggi darà un segnale significativo sulle sue condizioni. Al St. Jakob Park tornerà titolare Terracciano, toccherà a lui difendere i pali viola contro la formazione svizzera. Lo scrive La Nazione.

