Graziani: “Contro il West Ham gioca Jovic ma non sa tenere l’area, sua stagione è negativa, fa fatica”

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno della situazione in casa Fiorentina il giorno dopo la vittoria contro il Sassuolo e a 4 giorni dalla finale di Conference League. Queste le sue parole:

“Il fatto che ieri ha giocato Cabral e non Jovic è un segnale, ho l’impressione che giocherà Jovic. Cosi cambia perché Jovic non ti dà la profondità e la lotta di Cabral, Jovic non regge l’area anche se è più bravo tecnicamente, Cabral ha fatto meglio di lui quest’anno ma se adesso sta meglio Jovic è giusto che Italiano faccia le sue riflessioni. Jovic fa fatica, fa bene solo quando ha Cabral insieme con lui, per me lui è una seconda punta, ha delle qualità ma la sua non è stata una buona stagione, se non gli danno la palla non protesta, non ha l’area di rigore come punto di riferimento.

Italiano non deve cambiare approccio alla gara, deve caricare la squadra, noi non dobbiamo concedere come contro l’Inter, è una gara che va studiata anche a tavolino, tanto di loro una finale non l’hanno mai fatta e non sappiamo nemmeno se la faranno. Ho delle sensazioni positive, ce la giochiamo alla pari con il West Ham, serve l’episodio, si va sui dettagli. Nico Gonzalez ieri mi ha fatto ghiacciare il sangue, quando vai a sbattere sul palo in questa maniera si fa l’ematoma, io fossi in Italiano lo avrei messo fuori tanto eravamo con due persone in più. Oggi il Torino per me vincerà perché l’Inter in questo momento deve pensare a non farsi male, è già concentrata alla finale di Champions League, la partita di oggi è un fastidio”

