Tuttosport: “Cabral-Milan interesse concreto ma no clausola rescissoria. Per 20-25 milioni può partire”

Ieri è uscita la notizia dell’interesse del Milan per Cabral. Il particolare aspetto riguarda la clausola da 80 milioni. Come scrive Tuttosport, l’interesse del Milan sarebbe concreto ma non ci sarebbe alcuna clausola rescissoria. Non è incedibile, la Fiorentina per 20-25 milioni potrebbe trattare”.

