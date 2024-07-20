Cabral flop al Benfica, i portoghesi vogliono venderlo a titolo definitivo. C'è un'offerta dell'Espanyol

Il Benfica sembra intenzionato a cedere l'attaccante ex Fiorentina Arthur Cabral soltanto a titolo definitivo.

Arthur Cabral è pronto a lasciare il Benfica dopo un solo anno. Il club portoghese ha già acquistato il nuovo attaccante, Vangelis Pavlidis dall'AZ Alkmaar e cerca acquirenti per il brasiliano, arrivato la scorsa estate dalla Fiorentina.

Secondo quanto riportato da A Bola è pervenuta un'offerta dall'Espanyol, tornato nel massimo campionato spagnolo. La proposta dei catalani è quella del prestito, col Benfica che preferisce aspettare sperando di trovare un club disposto ad acquistare il giocatore a titolo definitivo. Ci sono alcuni club sauditi che hanno sondato il terreno e non è da escludere il ritorno in Brasile. 26 anni, Arthur Cabral nella sua stagione benfiquista ha raccolto 43 presenze in tutte le competizioni, segnando 11 reti e servendo 3 assist. Lo scrive TMW.

KAYODE VUOLE VINCERE CON LA FIORENTINA

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