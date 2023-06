QS scrive: “Fiorentina in vantaggio per Retegui ma vincolato a Cabral. Il brasiliano ha mercato in Italia”

Ora che anche per i ragazzi della Nazionale di Mancini sono arrivati i giorni delle vacanze, la situazione di Retegui è stata aggiornata all’inizio del mese di luglio. La Fiorentina è concretamente in vantaggio su qualsiasi altra concorrente e quindi il discorso potrebbe essere vincolato alla decisione da prendere su Cabral. Il brasiliano ha mercato e lo ha anche in Italia e questo può favorire il lavoro dei dirigenti della Fiorentina. L’interesse della Salernitana parte da lontano, ma non è da escludere che alla porta viola bussi anche qualche club di prima fascia alla ricerca di una punta per completare il reparto. Cabral? Probabilmente preferirà e preferirebbe giocarsi una nuova chance a Firenze, ma ha la consapevolezza che con l’arrivo di un nuovo centravanti i suoi margini di impiego si ridurranno sensibilmente. La soluzione definitiva può offrirla il mercato. Così: Cabral (come dicevamo per Terzic) lascia Firenze in prestito, con la possibilità di essere acquistato da chi lo metterà sotto contratto a luglio, alla fine della stagione. In caso contrario, Re Artù, fra dodici mesi sarà di nuovo alla Fiorentina.

Dunque , Retegui favorito a correre nella direzione della maglia viola, ma questo non ha rispettato la volontà della Fiorentina di tenere viva anche (e ancora) la pista Arnautovic che alla fine può liberarsi dal Bologna a un prezzo concorrenziale rispetto alle maxi-pretese dello scorso anno. Restando al club rossoblù, detto di Arnautovic (magari proprio con Cabral pedina di scambio), occhio a Schouten, anche se per la mediana il favorito di Italiano rimane Maxime Lopez, per il quale però servirà una proposta economica importante come fu per strappare al Sassuolo, Lirola e Duncan. Il Bologna, però, ha i suoi tempi che necessariamente devono fare i conti anche con le possibili altre trattative aperte su più fronti, con la Lazio che resta sempre in agguato, pronta a sferrare l’attacco decisivo, ’marcando’ anche un po’ quello che potrebbe fare la Fiorentina. Lo scrive Quotidiano Sportivo.

GIORNI DECISIVI PER IL FUTURO DI AMRABAT: ATLETICO MADRID IN VANTAGGIO