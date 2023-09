I tifosi del Benfica sono già stufi di Cabral, tre partite e zero gol. Ha già perso il posto da titolare?

Se per adesso i nuovi centravanti della Fiorentina, ovvero Beltran e Nzola, non stanno sorridendo, non vanno meglio le cose per Cabral che in Portogallo, con la maglia del Benfica, non ha mai segnando mostrando però, al contrario dei centravanti viola, poca attitudine al gioco di squadra e scarso dialogo con i compagni. Schierato titolare in 2 partite su 3 (nella terza è comunque entrato in campo) non si è mai fatto notare e i tifosi lo hanno già preso di mira perchè, nella partita tra Benfica ed Estrela, vinta 2-0 dai padroni di casa, i gol sono arrivati proprio nel momento in cui l’attaccante ex Fiorentina è uscito dal campo, con la prima rete, quella che ha sbloccato il risultato, arrivata proprio dal giocatore che ha preso il suo posto al centro dell’attacco. Nell’ultima gara Cabral non è stato nemmeno schierato tra i titolari, che il posto è già perso?

