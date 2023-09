Biraghi: “La coppa non può essere una scusa, ci dispiace per i tifosi e per noi. Servirà da lezione”

Cristiano Biraghi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta subita contro l’Inter. Queste le sue parole: “Ha ragione il mister, siamo abituati a preparare le gare in poco tempo, non è questo il problema. Se vuoi giocare le coppe non può essere una scusa. Poi ovviamente ci sta di arrivare un po’ stanchi all’ultima gara del ciclo. È un incidente di percorso, non è piacevole perdere così, ci dispiace per i tifosi e per noi. Dobbiamo archiviare in fretta. Servirà da lezione”.

Sui nuovi arrivati: “Sono innesti importanti. La società ha fatto un bel mercato. Si dovranno ambientare sia con la piazza che con il modo di giocare. Ci potranno dare una grossa mano. Qualcuno ci metterà un po’ di più, ma abbiamo fatto 8/9 acquisti importanti. Faremo il possibile per cercare di farli ambientare”.

ITALIANO: “CHIEDO SCUSA, HO SBAGLIATO IO”