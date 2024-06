Dal Portogallo: il Benfica vuole cedere Cabral. Partirà solo per offerte superiori ai 20 milioni di euro

Secondo quanto riporta il media portoghese A’Bola il futuro di Arthur Cabral dovrebbe essere lontano dal Benfica. Il tecnico Schmidt non è convinto delle sue caratteristiche. L’idea è quella di cederlo ricavandone però una piccola plusvalenza, poiché le “aquile” sono convinti che il centravanti valga più dei 20 milioni sborsati per acquistarlo dalla Fiorentina l’anno scorso, quindi rifiuteranno tutte le offerte che non oltrepasseranno almeno quella cifra.

