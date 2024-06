Gazzetta: “Kouame prima il rinnovo con la Fiorentina poi può seguire Italiano a Bologna così non va via a zero” 

Nascerà così un nuovo Bologna con almeno 4/5 innesti che possano rendere competitiva la rosa. I rossoblu faranno uno sforzo per mantenere Calafiori e Zirkzee che, dopo l’arrivo di Kompany sulla panchina del Bayern, sembrerebbe sempre più vicino ad un ritorno in Baviera. In caso di sua partenza piacciono molto i nomi di Pavlidis e di Christian Kouame. Con l’ivoriano la Fiorentina ha esercitato l’opzione di rinnovo fino al 2025, ma ci potrebbe essere un incontro con il club per un prolungamento fino al 2027, evitando così di perderlo a zero. Nonostante il rinnovo, si fa larga l’ipotesi che Kouame possa seguire Italiano a Bologna considerando che lo stesso allenatore disse: “In guerra mi porterei sempre Kouame”. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

