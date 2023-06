Dal Brasile Goal annuncia: “Accordo tra Fiorentina e Milan per Cabral. Ha la clausola da 80 milioni”

Spunta un nuovo nome per l’attacco del Milan: è quello di Arthur Cabral, centravanti classe 1998 della Fiorentina. Secondo quanto riferisce Goal Brazil, il club rossonero avrebbe già trovato un accordo verbale con i viola: in base a questa intesa, il Diavolo, che non ha per ora presentato nessuna proposta ufficiale, verrà consultato nel caso in cui dovessero arrivare offerte reali e concrete per il brasiliano che ha una clausola rescissoria da 80 milioni di euro. Lo scrive Milan News

