Corriere dello Sport avvisa: “Amrabat potrebbe non essere l’unico big a salutare la Fiorentina”

Scrive il Corriere dello Sport, il Manchester United sta per prendere Sofyan Amrabat, pronta un’offerta da 30 milioni. Il presidente Commisso ha rifiutato nelle scorse settimane molte offerte che andavano al di sotto della cifra richiesta, compresi i tentativi dello United, che però adesso stanno salendo di qualità e quantità. Il tecnico Erik Ten Hag starebbe spingendo per portare il suo ex giocatore ai tempi dell’Utrecht nuovamente alla sua corte. Amrabat però potrebbe non essere l’unico “big” ad andarsene, perché ormai è noto l’interesse del Milan per Arthur Cabral, anche se resta un’operazione difficile con ancora molti tasselli da incastrare. Per Castrovilli invece la situazione rinnovo è sempre la stessa da settimane: la distanza è di circa mezzo milione e le due parti non sembrano volersi avvicinare tra loro.

