A proposito di Jovic e Cabral, il club viola continua a non avere offerte importanti sul loro conto. Sono in netto rialzo le azioni che vogliono Luka ancora con la maglia viola fino al prossimo giugno, mentre per Cabral potrebbero aprirsi scenari interessanti nell’ultima parte del mercato. Lo scrive La Nazione.

