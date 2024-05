Cabral al Benfica ha fatto peggio della Fiorentina, solo 6 gol in campionato. È costato 25 milioni

Una brutta notizia per coloro che sostengono la tesi che il gioco di Italiano non favorisce l’attaccante (si, avete capito bene, c’è gente che crede che il gioco della Fiorentina non sia adatto al centravanti, dimenticando Vlahovic): Arthur Cabral, venduto in estate per 25 milioni al Benfica, ha segnato la miseria di 6 gol in campionato in 28 partite. Il suo rendimento è stato molto peggiore rispetto a quando vestiva la maglia viola, dato che lo scorso anno in serie A sono stati il doppio i gol segnati dal brasiliano, ben 8. Se consideriamo tutte le competizioni (coppe nazionali incluse) il numero dei suoi gol sale a 11 in 48 partite. Lo scorso anno ne fece quasi il doppio in totale, ben 17 tra Serie A, Coppa Italia e Conference League.

Eppure, considerato il livello del campionato portoghese e l’importanza di Cabral dopo l’investimento estivo, sarebbero dovuti essere molti di più le sue marcature. Per questo motivo Rui Costa, presidente del club e grande leggenda viola, è finito sotto il mirino delle critiche da parte dei tifosi lusitani. In casa Fiorentina la sensazione di aver sbagliato l’investimento dopo la cessione di Vlahovic, con almeno la buona notizia della plusvalenza fatta sulla sua cessione.

