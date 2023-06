Corriere Fiorentino, attacco viola inferiore in incidenza offensiva solo all’Inter

Come riportato dal Corriere Fiorentino, in casa viola il tema principale, proprio come lo scorso anno, resta l’attacco. Infatti l’incidenza offensiva dei due calciatori è pari al 53,66% sugli 82 gol totali della stagione, inferiore solo al trio dell’Inter composto da Lautaro, Dzeko e Lukaku. Sono valori che naturalmente non tengono conto della difficoltà maggiore che può aver avuto il Napoli durante la partecipazione alla Champions League, ma certamente sono dati che vanno a favore della coppia viola.