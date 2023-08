La Fiorentina saluta Cabral e Barone gli consegna scarpa d’oro come miglior bomber della Conference

Cabral sarà un nuovo giocatore del Benfica. Dopo l’annuncio ieri di Alfredo Pedullà (LEGGI QUI LA NOTIZIA), oggi arriva la conferma anche della Fiorentina che attraverso i proprio account social ha pubblicato queste foto con la scritta: “Il Direttore Generale Joe Barone consegna ad Arthur Cabral la scarpa d’oro come miglior realizzatore dell’ultima Conference League, ringraziandolo per aver onorato la maglia viola e augurandogli buona fortuna per la sua prossima avventura. Grazie Cabral”

