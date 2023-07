Nazione: “Cabral è un “pallino” di Commisso, niente cessione. Beltran può arrivare lo stesso”

La Fiorentina, pare, avergli messo gli occhi addosso a Beltran da un po’ di tempo e ora, dopo aver fatto cassa con Igor e Terzic e l’ormai certa partenza di Amrabat, vuole investire subito. Non necessariamente con la cessione di Cabral che, è vero, è quello che ha più richieste, ma è un ’pallino’ di Rocco che lo ha sempre difeso a oltranza. Anche Jovic, per la verità, ma per il brasiliano il presidente viola ha un affetto speciale. Lo scrive La Nazione.

