Cabral scrive: "Grande Barone. Non so davvero cosa pensare. Grazie di tutto, riposa in pace"
È stato un giocatore della Fiorentina fino a pochi mesi fa e dunque il dolore che prova è molto grande. Il ricordo di Cabral
A cura di Redazione Labaroviola
20 marzo 2024 07:49
Anche Cabral, ex giocatore della Fiorentina e adesso al Benfica, ha voluto ricordare Joe Barone dopo la sua scomparsa. Queste le parole del centravanti brasiliano: "Grande, Barone. Non so davvero cosa pensare. Grazie di tutto. Riposa in pace"
IL PENSIERO DELLA CURVA FIESOLE
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