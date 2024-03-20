Cabral scrive: "Grande Barone. Non so davvero cosa pensare. Grazie di tutto, riposa in pace"

È stato un giocatore della Fiorentina fino a pochi mesi fa e dunque il dolore che prova è molto grande. Il ricordo di Cabral

A cura di Redazione Labaroviola 20 marzo 2024 07:49

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