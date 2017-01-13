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Corvino chiama i Balcani: dopo Knezevic ecco Jovic per gennaio

Pantaleo Corvino alla caccia dei talenti dei balcani:dopo il nome di Bojan Knezevic, stamani la Gazzetta dello sport da quello dell'attaccante serbo del Benfica B Luka Jovic, considerato uno dei migli...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
13 gennaio 2017 11:13
Corvino chiama i Balcani: dopo Knezevic ecco Jovic per gennaio -
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Pantaleo Corvino alla caccia dei talenti dei balcani:dopo il nome di Bojan Knezevic, stamani la Gazzetta dello sport da quello dell'attaccante serbo del Benfica B Luka Jovic, considerato uno dei migliori talenti emergenti del calcio mondiale. L'idea è quella di portarlo in viola già a gennaio. Il nazionale under 21 serbo è un classe '97.

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