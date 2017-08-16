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In Italia arriva il procuratore di Dragowski, il Benfica offre alla Fiorentina 2,5 milioni per il portiere polacco

Il Benfica vuole Dragowski e in Italia arriva il suo procuratore per discutere dell'offerta arrivata per lui con la società viola

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 agosto 2017 17:34
In Italia arriva il procuratore di Dragowski, il Benfica offre alla Fiorentina 2,5 milioni per il portiere polacco - Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski
Viareggio, Stadio dei Pini, 13.08.2017, Fiorentina-Parma, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski
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Ultime in casa Fiorentina sul futuro di Bartlomiej Dragowski. il procuratore del portiere classe ’97, Mariusz Kulesza, è in arrivo quest’oggi a Firenze per discutere dell’offerta del Benfica. La squadra lusitana, infatti, è pronta a mettere sul piatto 2,5 milioni di euro per il cartellino del giovane polacco.
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