Joao Mario segna una tripletta ma rifiuta di portarsi il pallone a casa: arrabbiato per la rimonta

Di solito, una regola non scritta del calcio, è quella di chi fa tripletta, si possa portare a casa il pallone. In particolare, se si tratta della prima storica tripletta in carriera, soprattutto in Champions, dovrebbe essere una enorme soddisfazione, una grande gioia. Non per Joao Mario, centrocampista del Benfica, che con la sua tripletta, sembrava poter affondare la sua ex Inter nel primo tempo. Nella ripresa, la rimonta dei nerazzurri spegne i sogni della compagine portoghese, che è quasi fuori anche dall’Europa League. E allora, Joao Mario, a fine gara, come testimoniano le telecamere Uefa, quando gli viene portato il pallone della gara, lo rilancia sul terreno di gioco ed entra con un sorriso amaro negli spogliatoi. Delusione per il risultato più che comprensibile, ma una tripletta in Champions non la si segna tutti i giorni.

