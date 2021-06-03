Fiorentina su Krovinovic? Macchè, è il Benfica che lo sta offrendo a tantissimi club

Si era molto parlato dell'interesse viola per Krovinovic, ma le cose secondo Tuttosport starebbero in altro modo...

Tuttosport ha parlato di Filip Krovinovic, di ritorno al Benfica dopo numerosi prestiti. Trequartista classe 1995, arriva da metà stagione in prestito al West Bromwich (solo 5 gare da titolare), con successivo scaricamento al Nottingham Forest nella seconda divisione inglese. La società portoghese, si legge nel quotidiano, lo sta offrendo invano a Torino e Fiorentina, a differenza di quanto riportato da altre fonti che citavano una Fiorentina molto interessata.

INTANTO LA JUVE BUSSA PER MILENKOVIC E OFFRE DE SCIGLIO