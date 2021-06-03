Fiorentina su Krovinovic? Macchè, è il Benfica che lo sta offrendo a tantissimi club
Si era molto parlato dell'interesse viola per Krovinovic, ma le cose secondo Tuttosport starebbero in altro modo...
A cura di Redazione Labaroviola
03 giugno 2021 13:06
Tuttosport ha parlato di Filip Krovinovic, di ritorno al Benfica dopo numerosi prestiti. Trequartista classe 1995, arriva da metà stagione in prestito al West Bromwich (solo 5 gare da titolare), con successivo scaricamento al Nottingham Forest nella seconda divisione inglese. La società portoghese, si legge nel quotidiano, lo sta offrendo invano a Torino e Fiorentina, a differenza di quanto riportato da altre fonti che citavano una Fiorentina molto interessata.