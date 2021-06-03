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Fiorentina su Krovinovic? Macchè, è il Benfica che lo sta offrendo a tantissimi club

Si era molto parlato dell'interesse viola per Krovinovic, ma le cose secondo Tuttosport starebbero in altro modo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 giugno 2021 13:06
Fiorentina su Krovinovic? Macchè, è il Benfica che lo sta offrendo a tantissimi club -
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NYON, SWITZERLAND - MARCH 15: Rui Costa, SL Benfica Club Director, looks on after the UEFA Europa League quarter finals draw at the UEFA headquarters on March 15, 2013 in Nyon, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/Getty Images)

Tuttosport ha parlato di Filip Krovinovic, di ritorno al Benfica dopo numerosi prestiti. Trequartista classe 1995, arriva da metà stagione in prestito al West Bromwich (solo 5 gare da titolare), con successivo scaricamento al Nottingham Forest nella seconda divisione inglese. La società portoghese, si legge nel quotidiano, lo sta offrendo invano a Torino e Fiorentina, a differenza di quanto riportato da altre fonti che citavano una Fiorentina molto interessata.

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