Incredibile Benfica Tv: "La Fiorentina è tra le squadre piu corrotte d'Europa. Dietro Juventus e Milan"

Incredibile quanto riportano sulla televisione ufficialmente del club portoghese che inserisce la Fiorentina tra i club più corrotti

In Portogallo è esploso un vero e proprio caso in seguito alla decisione da parte della televisione ufficiale del Benfica, Benfica TV, che durante un programma ha deciso di mostrare una grafica sui club più corrotti d'Europa, riprendendo, secondo loro, una classifica stilata dal quotidiano inglese Daily Mail.

Il Porto, rivale storico delle Aguias, è in terza posizione, ma nella graduatoria compaiono anche diversi club italiani:la Juventus è inftti seconda, il Milan sesto, la Fiorentina settima e la Lazio nona. I dirigenti dei Draogoes del Porto non hanno naturalmente preso bene la cosa e hanno deciso di reagire a quella che ritengono una campagna diffamatoria.

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