Bucchioni: "L'Inter vuole Federico Chiesa e ha fatto già l'affondo per prenderlo. A Firenze..."

Il ragazzo viola rinnoverà il contratto con la Fiorentina fino al 2022 ma l'inter..." così Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb

Enzo Bucchioni ha parlato a Tuttomercatoweb nel suo consueto editoriale, ecco le sue parole:

"L’Inter non ha giocato le coppe e cerca di capitalizzare l’amarezza dell’esclusione. Giocare ogni sette giorni darà ancora più forza al lavoro di Spalletti. Ma, nonostante il buon inizio, Sabatini eAusilio sanno che a gennaio (cinesi permettendo) un difensore potrebbe servire. Ma anche un giocatore con caratteristiche diverse da Joao Mario o Brozovic, da mettere dietro Icardi. Chi? Piace moltissimo Chiesa. Spalletti lo conosce e lo segue da anni, l’attacco è già partito. L’assedio è cominciato. Ora così, dopo De Laurentiis, in coda c’è anche Sabatini.

Il ragazzo (20 anni) e il padre, grande ex Enrico, resisteranno?

Federico ha un contratto fino al 2021 e tanto amore per la Fiorentina che gli proporrà a giorni di rinnovare fino al 2022 con un ingaggio triplicato subito e poi a salire. Sicuramente firmerà, ma il futuro è un’ipotesi, come dice il poeta. E la vicenda Bernardeschi brucia ancora…"