Bucchioni: "Diego Della Valle chiama quasi tutti i giorni Pioli. Firenze non vuole mandare via i Della Valle"

I tifosi viola stanno cercando di creare un rapporto nuovo con la proprietà. L'Atalanta è in Europa al posto della Fiorentina" così Enzo Bucchioni

Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"L’Atalanta in Europa League è un’anomalia, al suo posto doveva esserci la Fiorentina. Si sta cercando di ricostruire un rapporto con i Della Valle. E’ logico che una città come Firenze faccia andare via un industriale di questo spessore internazionale senza trovare un punto di incontro? A questa domanda è stato risposto no. E’ stato bravo anche il sindaco, i tifosi hanno avuto un comportamento importante per provare ad avvicinarsi. L’operazione che sta venendo fuori è ripartire da basi diverse.

Guardate il comportamento di Diego Della Valle, che chiama Pioli quasi tutti i giorni. Avverto la sensazione che le cose stiano cambiando. La Fiorentina di oggi è tecnicamente modesta, con giocatori da scoprire. La cosa importante è stare vicino alla squadra perché c’è un gruppo unito e un allenatore che vuole bene alla città. Ci vuole unità e consapevolezza"