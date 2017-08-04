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La Nazione: la Fiorentina crede in Dragowski e rispedisce al mittente la proposta del Benfica

Dragowski, con l’addio di Tatarusanu, sarà il vice Sportiello

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 agosto 2017 13:28
La Nazione: la Fiorentina crede in Dragowski e rispedisce al mittente la proposta del Benfica - Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 12.12.2016, Fiorentina-Sassuolo, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Con l’addio di Tatarusanu dei giorni scorsi, Bartlomiej Dragowski sarà il vice Sportiello, pronto a mettersi magari in evidenza in occasione delle gare di Coppa Italia aspettando di riconquistare l’Europa League per avere un palcoscenico in più su cui misurarsi. La Fiorentina non ha alcuna intenzione di privarsene, nonostante le voci provenienti dalla Polonia che lo davano nel mirino del Benfica. Attorno a lui si è levato un muro.

Fonte: La Nazione

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