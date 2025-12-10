Gazzetta: “Idea Becao, il prezzo è basso e può tornare in Italia. Concorrenza Benfica, piace a Mourinho”

Al Viola Park si lavora intensamente anche sul fronte mercato. A gennaio più di una scelta andrà fatta. Roberto Goretti si occupa con pieni poteri della questione e ha due certezze: serve un rinforzo in difesa e uno a centrocampo. Ma anche qualche uscita. Chi non convince può essere ceduto.

Per il reparto difensivo, sul taccuino del direttore sportivo umbro è stato inserito il nome di Rodrigo Becao, 29 anni, un ottimo passato a Udine e messo, consensualmente, fuori rosa dal Fenerbahce dove si è non trovato, complice anche il brutto infortunio al ginocchio dello scorso anno. Il fatto che Luciano Ramalho, agente molto vicino al difensore, sia già in Italia con base proprio a Udine dove ha una base, dà più di un indizio.

Anche se su Becao ci sarebbe pure l’interessamento di José Mourinho e del suo Benfica. Una cosa è sicura: il calciatore a gennaio lascerà il club turco. E il prezzo, per prenderlo, non dovrebbe essere alto. Potrebbe bastare l’accollamento dell’ingaggio per sei mesi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.