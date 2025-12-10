10 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:24

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gazzetta: “Idea Becao, il prezzo è basso e può tornare in Italia. Concorrenza Benfica, piace a Mourinho”

Rassegna Stampa

Gazzetta: “Idea Becao, il prezzo è basso e può tornare in Italia. Concorrenza Benfica, piace a Mourinho”

Redazione

10 Dicembre · 09:33

Aggiornamento: 10 Dicembre 2025 · 09:33

TAG:

BecaoBenficaFiorentina

Condividi:

di

Sicuramente a gennaio lascerà il club turco

Al Viola Park si lavora intensamente anche sul fronte mercato. A gennaio più di una scelta andrà fatta. Roberto Goretti si occupa con pieni poteri della questione e ha due certezze: serve un rinforzo in difesa e uno a centrocampo. Ma anche qualche uscita. Chi non convince può essere ceduto.

Per il reparto difensivo, sul taccuino del direttore sportivo umbro è stato inserito il nome di Rodrigo Becao, 29 anni, un ottimo passato a Udine e messo, consensualmente, fuori rosa dal Fenerbahce dove si è non trovato, complice anche il brutto infortunio al ginocchio dello scorso anno. Il fatto che Luciano Ramalho, agente molto vicino al difensore, sia già in Italia con base proprio a Udine dove ha una base, dà più di un indizio.

Anche se su Becao ci sarebbe pure l’interessamento di José Mourinho e del suo Benfica. Una cosa è sicura: il calciatore a gennaio lascerà il club turco. E il prezzo, per prenderlo, non dovrebbe essere alto. Potrebbe bastare l’accollamento dell’ingaggio per sei mesi. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio