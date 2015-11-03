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Notizie Becao Fiorentina

Corriere dello Sport: "Coppola spinge per la cessione. Il Brighton chiede almeno 15 milioni"

02 gennaio 2026 10:40

Corriere dello Sport: "Fiorentina su Becao, può arrivare in prestito. Valutazione? Circa 5 milioni"

31 dicembre 2025 10:04

Fiorentina a caccia di un difensore. Gazzetta: “Occhio al “solito” Becao, può lasciare il Fenerbahce”

30 dicembre 2025 09:04

Dalla Turchia: "Fiorentina fortemente interessata a Rodrigo Becao, il Fenerbahçe vuole cederlo"

28 dicembre 2025 15:21

Corriere Fiorentino: “Coppola e Becao se parte Comuzzo. I big come Kean e Gosens sono incedibili”

13 dicembre 2025 08:13

Gazzetta: “Idea Becao, il prezzo è basso e può tornare in Italia. Concorrenza Benfica, piace a Mourinho”

10 dicembre 2025 09:33

Il retroscena: "La rissa finale nasce per un pestone di Pereyra a Bonaventura a partita finita"

15 maggio 2023 10:11

Becao: "Ci manca un po' di fortuna, come il rigore che ci hanno dato contro con la Fiorentina"

13 novembre 2021 13:23

Nazione, Kumbulla, Rugani, Cistana e Becao: ecco i nomi nel mirino dei viola per la difesa

25 maggio 2020 09:14

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