Notizie Becao Fiorentina

Corriere dello Sport: "Coppola spinge per la cessione. Il Brighton chiede almeno 15 milioni"
02 gennaio 2026 10:40
Corriere dello Sport: "Fiorentina su Becao, può arrivare in prestito. Valutazione? Circa 5 milioni"
31 dicembre 2025 10:04
Fiorentina a caccia di un difensore. Gazzetta: “Occhio al “solito” Becao, può lasciare il Fenerbahce”
30 dicembre 2025 09:04
Dalla Turchia: "Fiorentina fortemente interessata a Rodrigo Becao, il Fenerbahçe vuole cederlo"
28 dicembre 2025 15:21
Corriere Fiorentino: “Coppola e Becao se parte Comuzzo. I big come Kean e Gosens sono incedibili”
13 dicembre 2025 08:13
Gazzetta: “Idea Becao, il prezzo è basso e può tornare in Italia. Concorrenza Benfica, piace a Mourinho”
10 dicembre 2025 09:33
Il retroscena: "La rissa finale nasce per un pestone di Pereyra a Bonaventura a partita finita"
15 maggio 2023 10:11
Becao: "Ci manca un po' di fortuna, come il rigore che ci hanno dato contro con la Fiorentina"
13 novembre 2021 13:23
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