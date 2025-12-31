Corriere dello Sport: “Fiorentina su Becao, può arrivare in prestito. Valutazione? Circa 5 milioni”

Rodrigo Becao è un profilo da tenere presente per la difesa della Fiorentina. Classe 1996 e con un passato in Serie A all’Udinese, il suo contratto con il Fenerbahce scadrà nel giugno del 2028, e i gialloblù ne fanno una valutazione di circa 5 milioni. L’ingaggio non sarebbe un problema visto che guadagna 1 milione di euro netti a stagione. Sarebbe eventualmente un’operazione di rilancio, considerando che un anno fa il calciatore si era rotto il crociato. Potrebbe trasferirsi in prestito secco a Firenze per poi tornare in Turchia a giugno. Lo riporta il Corriere dello Sport.