31 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 10:23

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Corriere dello Sport: “Fiorentina su Becao, può arrivare in prestito. Valutazione? Circa 5 milioni”

Rassegna Stampa

Corriere dello Sport: “Fiorentina su Becao, può arrivare in prestito. Valutazione? Circa 5 milioni”

Redazione

31 Dicembre · 10:04

Aggiornamento: 31 Dicembre 2025 · 10:16

TAG:

BecaoFenerbahceFiorentina

Condividi:

di

L'ingaggio del difensore è di 1 milione netto a stagione

Rodrigo Becao è un profilo da tenere presente per la difesa della Fiorentina. Classe 1996 e con un passato in Serie A all’Udinese, il suo contratto con il Fenerbahce scadrà nel giugno del 2028, e i gialloblù ne fanno una valutazione di circa 5 milioni. L’ingaggio non sarebbe un problema visto che guadagna 1 milione di euro netti a stagione. Sarebbe eventualmente un’operazione di rilancio, considerando che un anno fa il calciatore si era rotto il crociato. Potrebbe trasferirsi in prestito secco a Firenze per poi tornare in Turchia a giugno. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio