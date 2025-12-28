Dalla Turchia: “Fiorentina fortemente interessata a Rodrigo Becao, il Fenerbahçe vuole cederlo”

Dalla Turchia, i media sportivi riportano una maxi-svendita del Fenerbahce che sta per avviarsi: la squadra della capitale, allenata da Tedesco, siede al secondo posto in campionato ma, in virtù di una rosa troppo lunga, avrebbe indicato ben otto giocatori da mettere sul mercato.

Uno di questi è una vecchia conoscenza della Serie A quale Rodrigo Becao: centrale brasiliano classe 1996, che dopo quattro stagioni all’Udinese è stato acquistato dal Fenerbahce dove ha trovato abbastanza spazio nei primi due anni, mentre ha raccolto solo 10 minuti di calcio giocato in questo avvio di stagione. Piace alla Fluminense, ma come riportano i media brasiliani, anche Fiorentina e Hellas Verona sono sulle sue tracce: a prezzi contenuti, dato che è stato messo fuori rosa dai turchi, potrebbe essere un’opzione per rimpolpare un reparto troppo bucato.