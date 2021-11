Becao: “Ci manca un po’ di fortuna, come il rigore che ci hanno dato contro con la Fiorentina”

Il difensore dell’Udinese Becao, a La Gazzetta dello Sport ha citato anche gli episodi arbitrali tra i problemi della sua squadra, parlando anche della gara contro la Fiorentina:

“Un po’ di precisione in fase realizzativa, dobbiamo buttarla dentro di più. E ci manca anche un po’ di fortuna, tipo qualche rigore a sfavore in meno tra Fiorentina e Verona. Con il Verona Barak mi ha dato un pestone e il segno mi è rimasto per due settimane. Ci hanno dato rigore contro e io non ci ho dormito per due notti”.

